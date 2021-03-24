تحالف النصر يرحب بتعاون العراق مع دول الاقليم لضمان بسط الامن والاستقرار في البلاد

2021/03/24 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب تحالف النصر، الأربعاء، بتعاون العراق مع دول الإقليم، فيما لفت إلى ان “الذاكرة العراقية تحتفظ بجميع المواقف”.وقالت المتحدثة باسم التحالف آيات مظفر (24 آذار 2021) إننا “نرحب بالتعاون والتكامل مع دول الإقليم، لضمان بسط الاستقرار والتنمية للجميع، بدل … Readmore

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