المالية النيابية: يمكن تمرير الموازنة في جلسة

2021/03/24 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، انه بالامكان تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في جلسة واحدة لمجلس النواب.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب يمكنه تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في جلسة واحدة اذا لم تظهر اية مشاكل او خلافات جديدة.

واضاف: اذا ظهرت خلافات فستكون هناك عدة جلسات لكن اغلب الامور تتجه الى انهاء الموازنة في جلسة واحدة، معربا عن تفاؤله بشأن تمرير الموازنة في جلسة يوم السبت المقبل.

هذا وقام مجلس النواب بتاجيل جلسة التصويت على الموازنة الى يوم السبت المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين الكتل النيابية للاتفاق على بعض المواد الخلافية.

PUKmedia خاص

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