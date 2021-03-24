المالية النيابية: 3 نقاط خلافية تعيق تمرير الموازنة السبت المقبل

2021/03/24 | 11:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداداستبعد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الأربعاء، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 في جلسة البرلمان السبت المقبل، فيما كشف عن 3 نقاط خلافية عميقة .وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “احتمالية تمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة البرلمان السبت المقبل ضعيفة جدا”، مبينا أن “الخلافات تتركز على المادة 11 المتعلقة بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار وحصة تنمية الأقاليم”.وأضاف أن “هذه الخلافات لا تزال معلقة والتي تحتاج الى ايام اضافية حتى يتم حسمها”، مشيرا إلى أن “أهم المواضيع خلافية المادة 11 وسعر صرف الدولار والأموال المخصصة لتنمية الأقاليم”.وكان عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي أكد في وقت سابق، أن موازنة 2021 تضم فقرات ستؤدي إلى كوارث، مبينا أنه لا نتوقع تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل بسبب الخلافات الحادة بين الأطراف النيابية.



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