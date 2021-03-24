الذهب يرتفع بالتزامن مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية

2021/03/24 | 11:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن الأصفر صعود الدولار.وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.25 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1728.60 دولار للأونصة.وقال غيغار تريفيدي، محلل السلع الأساسية في شركة السمسرة “أناند راثي شيرز” في مومباي إن “انخفاض العائدات يسهم في بقاء الذهب مرتفعا، وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات”.وأضاف: “طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات”.وعلى صعيد المعادن النفيسة […]

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