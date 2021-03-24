الصدر يدعو الحكومة إلى التصدي للأعمال المسلحة مهما كان انتماء الفاعلين

2021/03/24 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بالتصدي لجميع الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه على علم بأن من يقوم بهذه الأفعال هم من المأجورين لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه المقاومة بما يخدم الاجندات الخارجية.

وأشار الى ضرورة عدم استمرار انفلات الامن والسلاح معربا عن استعداده للتعاون مع الحكومة في التصدي لهذه الأفعال.

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