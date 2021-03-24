موقع أميركي يكشف عن محاور الجولة الجديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن

2021/03/24 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع غرفة التجارة الأميركية عن أبرز مضامين جولة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي من المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل.

وذكر الموقع نقلا عن المجلس التجاري الأميركي العراقي أن المجلس أوصى بالتركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والتأسيس لحوار أمريكي عراقي في مجال الصحة ومعالجة تداعيات جائحة كورونا واشراك القطاع الخاص في الحوار ودعم اصلاحات القطاع المالي والعمل على انهاء ملف هدر الغاز في العراق إلى جانب بقاء ملف القضايا السياسية والأمنية والتي تعد في مقدمة اهتمامات الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه العراق.

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