قتل 27 إرهابياً وتدمير 120 كهفاً في عملية الأسد المتأهب

2021/03/24 | 12:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، نتائج عملية “الأسد المتأهب” التي انطلقت في سلسلة جبال مخمور واستمرت لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى قتل 27 “إرهابياً” وتدمير 120 كهفاً.وقال رسول في بيان، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ9 من أذار للعام ٢٠٢١ انطلقت عملية الأسد المُتأهب في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيثُ باشر جهاز مُكافحة الإرهاب بهذه العملية بعزمٍ عال وجُهد استخباري وعملياتي كان الأول من نوعه، حيث شهدت هذه العملية أسلوباً تكتيكياً مُتقدماً […]

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