وزارة الكهرباء تعلن قرب المباشرة بمشروع الربط مع الأردن

2021/03/24 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، قرب المباشرة بمشروع الربط مع الأردن، فيما أشارت إلى تزويد منظومة الشبكة الوطنية، بألفين وخمس مئة ميغا واط قبل شهر تموز المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح صحفي، أنه تم مسح مسارات خط الربط العراقي الأردني استعداداً للمباشرة به من قبل شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بعد إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وتابع العبادي، إن محطة كهرباء واسط الحرارية جاهزة بكامل وحداتها التوليدية لرفد منظومة الشبكة الوطنية بطاقة ألفين وخمس مئة ميغاواط قبل شهر تموز المقبل.

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