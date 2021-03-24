جمعية كارهو الأحياء والأموات - حنان محمد السعيد

2021/03/24 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد كلما ماتت شخصية عامة، سارع الجميع إلى صب الرحمات أو اللعنات عليها، ودخل مجتمع مواقع التواصل في سجال عنيف ينتهي دائمًا بعمل "بلوكات" متعددة بسبب الخلاف الكبير حول شخص الميت.



والحقيقية أنني قبل انخراطي في هذا المجتمع لم أكن أتصور أن الموت يمكن أن يصنع هذا القدر من الخلاف بين الناس فهذا الميت أيًا كان هو، وأيًا كان ما قام به في حياته قد "مات" وليس هناك ما يمكنك أن تفعله له أكثر من ذلك.



لقد ان ......





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