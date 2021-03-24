رد.. لبعثي فيسبوكي عتيق.. وهامش عن سياسة الغباء... - غسان صابور

2021/03/24 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور رد..



لبعثي فيسبوكي عتيق..



لا يتغير...وهامش عن سياسة الــغــبــاء... كتب مراسل بعثي فيسبوكي عتيق..



من مدينة دمشق..



على صفحته اللماعة المدعومة من عشرات التعليقات المسجلة الطنانة..



أن الدول العربية..



والتي طعنت سوريا وشعبها بالصدر والظهر..



خفية وعلنا...



أنه قد حان وقت عودة سوريا للجامعة العربية..



والأخوة والتآخي والمصالحة وتبويس الشوارب ونسيان الأذى..



وصديقنا الكاتب الحالم يتنبأ بانتهاء الأز ......





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