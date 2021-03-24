كردستان يقرر استمرار غلق المدارس بسبب كورونا

2021/03/24 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

لجنة التربية في برلمان كردستان تعلن الاستمرار بغلق أبواب المدارس بالإقليملجنة التربية في الإقليم: استمرار مرحلة السادس الاعدادي بجميع أقسامها

يتبع.



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