رونالدو يضع شرطاً وحيداً للعودة إلى ريال مدريد

2021/03/24 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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يرغب كريستيانو رونالدو في مغادرة يوفنتوس، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن وجهته القادمة لا تزال مبهمة وغير واضحة المعالم، إذ يتأرجح مصيره بين خيارين، أولهما هو العودة إلى ريال مدريد، أما الثاني فهو شد الرحال نحو نادٍ غير أوروبي.

ومنذ قدومه إلى يوفنتوس، ودع كريستيانو رونالدو مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي مرتين، وربع النهائي مرة وحيدة، كما بات على أعتاب فقدان لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالح إنتر ميلان.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالد انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018 لكي يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنّه لم ينجح في ذلك، ولهذا سيكون سعيداً لو عاد إلى ريال مدريد.

وأضافت الإذاعة المذكورة، أن "يوفنتوس يترقب قرار كريستيانو رونالدو، وذلك حتى يستطيع النادي الإيطالي التخطيط للموسم القادم بكل أريحية، لأن رحيل الدون البرتغالي سيمنحهم متنفساً اقتصادياً للتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع".

وقالت الإذاعة نفسها، إن "كريستيانو رونالدو منفتح على فكرة مغادرة يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد، ولكن بشرط وحيد، وهو أن يتصل به فلورنتينو بيريز ويُبلغه برغبة مسؤولي النادي في عودته".

وأوضحت، أن "رونالدو مستعد لمغادرة النادي الإيطالي ومتحمس للعودة إلى النادي الأبيض، لأنه مقتنع بقدرته على مساعدة ريال مدريد على التتويج بالألقاب والبطولات رغم تقدم سنه".

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