الفتح يدعو الكاظمي لعقد اجتماع طارئ مع الكتل السياسية لبحث التدخل الإماراتي

2021/03/24 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، الأربعاء، أن التصريحات التي أدلى بها قادة الفتح الأخيرة بشان تدخل الإمارات خطيرة لا يمكن تجاهلها، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدم التغاضي عما جاء من معلومات كونها تمس سيادة العراق.وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة ورؤساء الكتل والأحزاب مدعوون لعقد اجتماع […]

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