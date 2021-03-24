الوقفان السني والشيعي في كركوك يطالبان بمراعاة المستأجرين جراء اجراءات الوقاية من فايروس كورونا

2021/03/24 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا الوقفان السني والشيعي في محافظة كركوك اصحاب الاملاك والميسورين في المحافظة الى مراعاة المستأجرين وتخفيض اجورهم جراء الاجراءات المعتمدة من اللجنة العليا للسلامة الوطنية ومواجهة تحديات كورونا.انتهى

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