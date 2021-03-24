دراسة: جينات من “وحوش بحرية” بلا رأس تعيش داخل البشر

2021/03/24 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشارت دراسة حديثة إلى وجود جينات داخل البشر تعود في أصلها إلى ما أطلق عليه “وحوش بحرية بلا رأس” هي الأقدم على وجه الأرض.منذ أكثر من نصف مليار عام من الآن، عاش على الأرض مخلوقات بحرية “مقطوعة الرأس تشبه أوراق الشجر وقطرات الدموع ولفائف الحبال” جرفتها المياه في البحار البدائية لآلاف السنين.وعلى […]

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