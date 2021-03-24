2021/03/24 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

نفى مسؤول إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث السورجي، اليوم الاربعاء (24 آذار 2021)، وجود أي تحرك للقوات التركية في قاعدة بعشيقة.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات التركية المتواجدة في قاعدة بعشيقة على بعد 12كم من مركز الناحية، لم تجر أي تحركات غير طبيعية خلال الساعات الماضية".

وأضاف، أن "القوات تجري تدريبات طبيعية على قمة جبل في المنطقة التي تتواجد فيها قاعدتها، ولم تتحرك باتجاه سنجار إطلاقا كما قيل في بعض وسائل الإعلام".

وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل إعلام كردية، انباءً تحدثت فيها عن وجود تحرك للقوات التركية من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى باتجاه قضاء سنجار، للمباشرة بعملية عسكرية من محورين، وفقا لتلك الوسائل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالاتحاد الكردستاني يرد على أنباء تحرك قوات تركية من بعشيقة باتجاه سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالاتحاد الكردستاني يرد على أنباء تحرك قوات تركية من بعشيقة باتجاه سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).