بعملية الأسد المتأهب.. تدمير 18 وكرا لداعش ومقتل 27 إرهابيا في مخمور ضمن قاطع عمليات نينوى

2021/03/24 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت خلية الإعلام الامني، الأربعاء،عن تدمير 18 وكراً وقتل 27 عنصرا إرهابيا، بعملية الأسد المتأهب، في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.وقالت الخلية في بيان، ان "طيران التحالف الدولي نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".واضافت ان "الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين"./انتهى8

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