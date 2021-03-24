رئيس الوزراء الأردني يبحث مع وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري التحضيرات الخاصة بعقد القمة الثلاثية

2021/03/24 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا/ نينا / استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري.وتم خلال اللقاء بحث التحضيرات الخاصة بعقد القمة الثلاثية التي ستجمع زعماء العراق والأردن ومصر في بغداد لاحقاً.كما تم بحث أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال جولة المباحثات الثنائية والثلاثية بين العراق والأردن ومصر./انتهى8

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