2021/03/24 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، القبض على أحد الإرهابيين في الرطبة بمحافظة الانبار.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة الأولى بالتعاون مع فوج الاستخبارات بالفرقة أعلاه، من إلقاء القبض على الإرهابي (ع.



م.



ع.



ع.



ا) والمطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) والذي كان يتواجد داخل قضاء الرطبة".

واضاف البيان انه "سيتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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