أمر قبضٍ بحق محافظ سابق وضبط محاسب مختلس في بابل

2021/03/24 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على خلفيَّة التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ، فيما أشارت إلى ضبطها مُحاسباً مُتلبّساً بالاختلاس في ديوان المحافظة.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على …

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