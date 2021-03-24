خبير قانوني: تشريعات البرلمان غير ملزمة للبنك المركزي

2021/03/24 | 12:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأربعاء، ان الدستور أقر عدم خضوع البنك المركزي العراقي لرقابة البرلمان، وتحريره من اي التزام او تشريع يقوم به الاخير فيما يخص سعر الصرف.وقال حرب في بيان، ان “الهيئة المستقلة الوحيدة من بين الهيئات المستقلة التي منحها الدستور امتيازات تفوق امتيازات الهيئات المستقلة الاخرى التي اوردها الدستور في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة اي المواد 102 و103 من الدستور فالدستور لم يجعل ارتباط البنك المركزي بمجلس النواب في حين ان الدستور جعل ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب وجعل الدستور ارتباط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء”.وأضاف أن “الدستور لم […]

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