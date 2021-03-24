التحالف يواصل قصف جبال قرجوخ

2021/03/24 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل طائرات التحالف الدولي، قصف اوكار ارهابيي داعش في جبال قرجوخ، فيما اكد مصدر مطلع، عدم انطلاق عمليات ارضية.

وكان اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، قد اعلن في بيان، اليوم الاربعاء، عن حصيلة عملية "الاسد المتأهب" في سلسلة جبال مخمور، مؤكدا وجود تنسيق كبير بين الجيش والبيشمركة في العملية.

واضاف: ان طيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي قاما بتوجيه (312) ضربة جوية، كان لها دورًا مهمًا من خلال تدمير ( ١٢٠ ) كهفا وموقعا، لافتا الى ان العملية استمرت العملية 14 يوما قتل فيها 27 ارهابيا من تنظيم داعش

وقال رشاد كلالي مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قصف اوكار تنظيم داعش في جبال قرجوخ مازال مستمرا، مؤكدا ان القصف وحده لا يكفي لانهاء فلول تنظيم داعش الارهابي في سلسلة جبال قرجوخ.

واضاف: ان العمليات تشمل قصف مستمر منذ نحو اسبوعين، لافتا الى ان اية عملية لن تنجح دون التنسيق مع قوات بيشمركة كوردستان.

PUKmedia خاص

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