نائب: حصة الكورد ليست المعرقل الوحيد لاقرار الموازنة

2021/03/24 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان حصة اقليم كوردستان ليست المعرقل الوحيد لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021 ليست المعرقل الوحيد لتشريع القانون بل هناك مواد اخرى.

واضاف: ان الكتل الشيعية لديها ملاحظات حول الموازنة والكتل السنية ايضا لديها ملاحظات لكن لايتم اعلانها والمادة الخاصة بالكورد في الموازنة ليست المشكلة الوحيدة التي تمنع اقرار القانون.

واوضح: خلال الاجتماعات السابقة بين الكتل النيابية تم التوصل الى حلول لجميع المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة بمشاركة الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان لكن لانعلم ماذا حدث في الساعات الاخيرة ومالذي ادى الى تاجيل جلسة التصويت على يوم السبت المقبل.

واكد النائب شيروان ميرزا تفاؤله بحل جميع الخلافات الموجودة بين الكتل النيابية وتمرير الموازنة في جلسة يوم السبت المقبل.

PUKmedia خاص

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