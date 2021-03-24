إنقطاع تام للكهرباء عن قضائي القائم والرمانه غرب الانبار

2021/03/24 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن قضائي القائم والرمانه غرب محافظة الانبار.وقال مصدر محلي لـ”النور نيوز”، اليوم، ان “التيار الكهربائي انقطع بشكل تام عن قضائي القائم والرمانه غرب الانبار بسبب سقوط برج ضمن الخط الناقل بين حديثة -القائم”.وأشار الى ان “هذه الحالة تتكرر بين فتره وأخرى مع تجاهل حكومي لذلك”.

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