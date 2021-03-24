النزاهة تصدر أمر قبض بحق محافظ بابل السابق

2021/03/24 | 13:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على خلفية “التلاعب” بمحضر توزيع أَراض، فيما أشارت إلى ضبطها محاسباً “متلبساً بالاختلاس” في ديوان المحافظة.وقالت الهيئة في بيان، إن “محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على خلفية التلاعب الحاصل بالمحضر المصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع الْمخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى”.وأوضحت، أنه “قد تم التلاعب بالمحضر”، مبينة “تمحورها حول شبهات التلاعب بالمحضر واستبدال قطع الأراضي بقطع سكنية أخرى غير التي خصصت أثناء إجراء القرعة، فضلاً عن إضافة أسماء من […]

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