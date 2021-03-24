2021/03/24 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد السادة القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح اليوم الاربعاء الموافق 24 /3 /2021 ضم السادة كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود.وتم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، وسيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى السيد رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).