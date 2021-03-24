صالح يتسلم رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

2021/03/24 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 24 آذار 2021 في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.

وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لسيادته لزيارة قطر، فيما حمّل السيدُ الرئيسُ، الوزيرَ، تحياته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكّد السيد الرئيس أن أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية.

وأضاف سيادته أن ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها.

من جانبه، أكّد الوزير دعم قطر للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

يتبع.



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