2021/03/24 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، اليوم الأربعاء، بشأن تأخر وصول وجبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مرفق كوفاكس.

وقال البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة لا تتحمل السبب في تأخير وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مرفق كوفاكس، كون السبب في هذا التأخير من الجهة الموردة للقاح".

وأضاف البدر، أن "الوجبة المقررة من لقاح استرازينيكا ستصل يوم غد الخميس".

وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي من محافظة ذي قار، إن الوجبة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، ستصل العراق فجر الاربعاء، من مرفق كوفاكس.

وأضاف التميمي، أن "هذه اللقاحات تعاقد عليها العراق ودفع أموالها إلى مرفق كوفاكس والتأخير كان بسبب كوفاكس ولن يتحمله العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تبرئ نفسها من تأخر وصول اللقاحات وتحدد موعداً جديداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تبرئ نفسها من تأخر وصول اللقاحات وتحدد موعداً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).