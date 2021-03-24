2021/03/24 | 13:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن تتعهد بإنشاء المدينة الصناعية ومد أنبوب النفط والربط الكهربائي مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تتعهد بإنشاء المدينة الصناعية ومد أنبوب النفط والربط الكهربائي مع العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تتعهد بإنشاء المدينة الصناعية ومد أنبوب النفط والربط الكهربائي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).