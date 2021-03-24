مكفوفون في ميسان ينظمون وقفة للمطالبة بتخصيص مركز لهم لتعليمهم القراءة والكتابة

2021/03/24 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم عدد من المكفوفين في محافظة ميسان ، اليوم الاربعاء، وقفة امام مبنى مركز التدريب والتطوير في المحافظة ، للمطالبة بتخصيص مبنى لهم لتعليمهم القراءة والكتابة ، اسوة بالمحافظات الاخرى./انتهى

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