فائق زيدان يبحث مع السفير الامريكي تبادل تسليم مطلوبين للقضاء

2021/03/24 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، التعاون القضائي بين البلدين .وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان " الجانبين بحثا تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية"./انتهى8

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