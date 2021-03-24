رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من أمير قطر: المنطقة أمام مسؤولية كبيرة

2021/03/24 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما تسلم رسالة خطية من أمير قطر.وجاء في بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نقل الوزير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل …

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