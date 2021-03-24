فيروس كورونا يضرب 15 موظفاً في وزارة الشباب والرياضة

2021/03/24 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداثبتت الفحوص الطبية، اصابة 15 موظفاً في وزارة الشباب والرياضة.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان موظفي وزارة الشباب والرياضة اجروا الفحوص الطبية بعد ثبوت اصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بفيروس كورونا.

واوضح ان الفحوص اثبتت اصابة مدير عام دائرة التربية البدنية و الرياضة احمد الموسوي و14 موظفاً اخراً بفايروس كورونا.

يذكر ان وزارة الشباب قد اكدت امس، ان درجال يمر بحالة صحية مستقرة.



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