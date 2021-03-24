شرطة الرصافة: القبض على متهمين بالقتل والخطف وترويج المخدرات

2021/03/24 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت شرطة بغداد الرصافة اليوم الاربعاء، القبض على مجموعة من المطلوبين خلال عمليات امنية نفذتها وفق اوامر قضائية.

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان تلقته " السومرية نيوز" في إطار جهود القيادة بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية.حيث تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على (٧) متهمين بالقتل و(٣) متهمين بالخطف فيما نفذت مفارز المديرية(١٥) أمر قبض بحق مطلوبين بالإضافة إلى القبض على(١٠) متهمين وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.

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