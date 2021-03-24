القبض على عدد من المتهمين بـ'الدكة العشائرية'

2021/03/24 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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القت مفارز شرطة بغداد اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بالدكة العشائرية في جانب الكرخ.

بيان لقيادة شرطة بغداد تلقته "السومرية نيوز" ذكر ان مفارز مركز شرطة الجعيفر وفوج طوارىء الاول القت القبض على سبعة متهمين بما يعرف بـ"الدكة العشائرية" ضمن منطقة الجعيفر في بغداد.واضاف البيان، ان سماع صوت اطلاق نار تم على الفور إغلاق القاطع والبحث عن مطلقي العيارات النارية وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين مع ضبط عجلة نوع جيب وتكتك عائدة للمتهمين فيما تم اصطحاب المتهمين الى مركز شرطة الجعيفر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون

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