رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

2021/03/24 | 13:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري امحمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه “في مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لسيادته لزيارة قطر، فيما حمّل السيدُ الرئيسُ، الوزيرَ، تحياته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة […]

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