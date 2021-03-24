القضاء يبحث مع السفير الامريكي دعم يونيتاد

2021/03/24 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان يوم الاربعاء، مع السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، التعاون القضائي بما يخص دعم فريق التحقيق الدولي " يونيتاد".

وذكر المجلس في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل، صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 /3 /2021 سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيد ماثيو تولر، وبحث معه التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية.

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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