القضاء يختار التشكيلة الجديدة للمحكمة الإتحادية العليا

2021/03/24 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الإعلام القضائي، الاربعاء، عن اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، فيما اشار الى انه سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.

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وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، "عقد السادة القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح اليوم الاربعاء الموافق 24 /3 /2021 ضم السادة كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".

واضاف البيان انه "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، وسيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء".

و بعد خلافات واسعة، صوت مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الحالي، رقم 30 لسنة 2005، في جلسة شهدت حضور 205، نواب.





وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الاسلامي، وخبراء القانون، وفق ما نص عليه القانون الجديد الذي لم يتمكن البرلمان من تمريره، بسبب الخلافات بشأنه، وهو ما اضطره إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.

ونصت المادة الثالثة المعدلة، أولاً: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشر سنة".

كما نصت المادة ذاتها، أنه "للمحكمة ثلاثة أعضاء احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشرة سنة".

من جهته، علق القاضي السباق، رحيم العكيلي، على تعديل البرلمان لقانون الاتحادية.

وقال العكيلي في تدوينة، تابعه "ناس": "قضي الامر.. لا خبراء فقه اسلامي في المحكمة الاتحادية العليا لغاية ٢٠٢٣، فالمحكمة تبقى ذاتها مع استبدال قضاتها بآخرين جدد، ومجلس القضاء الاعلى يجتمع الاثنين للنظر في تطبيق التعديل وتكريم القضاة السابقين الذين اضحوا بحكم المحالين على التقاعد".

وفي أول تعليق للقضاء، دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 اذار 2021)، "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".

وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد".

وافتتح مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، جلسته الـ45 ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة في السنـة التشريعية الثالثة/ الفصـــل التشريعـــي الأول.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (18 اذار 2021)، إن "مجلس النواب افتتح جلسته برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي".

وصوت البرلمان على "المادة الثالثة فضلا عن مادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وصوت كذلك البرلمان على "قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، بحضور 205 نواب".

وفي وقت لاحق، "رفع المجلس جلسته إلى يوم غد الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة".

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