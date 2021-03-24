2021/03/24 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..أكد النائب عن كتلة الأمل الكردستانية سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن هناك الآلاف من المواطنين الكرد من سوريا وإيران وتركيا يتسلمون رواتب من حكومة الإقليم.وقال شمس الدين في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الآلاف من المواطنين الكرد من تلك الدول استقروا في مدن الإقليم وتم منحهم الجنسية والجواز العراقي بدون صيغة قانونية، وعدم موافقة من وزارة الداخلية الاتحادية”.وأضاف أن “الحزبين الحاكمين بهدف استغلال أصوات هؤلاء وعوائهم في الانتخابات قاموا بتقديم تسهيلات مهمة لهم، منها تعينهم في دوائر ومؤسسات الإقليم، ويعطون رواتب، وأيضا لديهم درجات حزبية”.وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي قد أشار في تصريحات صحافية لوجود 17 ألاف مواطن من كرد سوريا وإيران وتركيا يتسلمون رواتبا من حكومة الإقليم.



انتهى 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يثبت رواية تحالف الفتح.. كرد سوريا وإيران يتسلمون رواتبا من حكومة الإقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يثبت رواية تحالف الفتح.. كرد سوريا وإيران يتسلمون رواتبا من حكومة الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).