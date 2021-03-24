2021/03/24 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، عن اختيار التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الأعلى يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).