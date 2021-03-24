2021/03/24 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عضو الكنيست، يائير غولان، من حزب "ميرتس" اليساري عن انفتاحه على الجلوس في ائتلاف مع حزبي نفتالي بينيت وجديون ساعر اليمينيّين في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نتانياهو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو لم يحقق الأغلبية رغم فرز 88 في المئة من الأصوات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو لم يحقق الأغلبية رغم فرز 88 في المئة من الأصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).