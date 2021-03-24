المفوضية تصدر إحصائية جديدة في عدد التحالفات السياسية وقوائم المرشحين

2021/03/24 | 13:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت مفوضية الانتخابات، إحصائيات جديدة بشأن التحديث الانتخابي وعدد التحالفات السياسية المشاركة وقوائم المرشحين الجدد.

قالت المفوضية إن الناخبين المُسجلين بايومتريًا منذ انطلاق عملية التسجيل البايومتري في 2014، بلغ عددهم نحو (15,729,394) ناخبًا مسجلًا

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "برغم العمل في بيئة متغيرة؛ بسبب الظرف الصحي وأثره على الجانب الاقتصادي للبلاد، وهو ما يعدّ من أصعب التحديات لإنجاز العمل الانتخابي، إلا أنها تجدد التزامها بالتوقيتات الزمنية في الجدول العملياتي للحفاظ على ثبات وديمومة العمل بما يحقّق انتخابات عادلة نزيهة وشفافة".

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وأضافت انه "منذ انطلاق مرحلة تحديث سجل الناخبين بايومتريًا في 2 كانون الثاني/يناير 2021، بلغ عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم (1,181,705)، من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغوا (20,417)، إضافة إلى المواليد الجديدة من (2001.2002.2003) الذين بلغ عددهم (279.695)".

وأشارت إلى أن "الناخبين المُسجلين بايومتريًا منذ انطلاق عملية التسجيل البايومتري في 2014، بلغ عددهم نحو (15,729,394) ناخبًا مسجلًا، في حين بلغ عدد بطاقات الناخب الموزعة (13.425.781)".

ودعت المفوضية "الناخبين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين لم يتسلموا بطاقاتهم المسحوبة في انتخابات 2018، مراجعة أقرب مركز تسجيل لمحل سكنهم لتسلمها بغية المشاركة في الانتخابات المقبلة".

ولفت البيان إلى أن "المفوضية تسعى إلى ضمان نزاهة عملية التحديث من خلال اعتماد المراقبين المحليين الذين زاروا مراكز التسجيل لمراقبة العملية، والذين بلغ عددهم (3.818) مراقبًا محليًا، وأيضًا المراقبون من وكلاء الأحزاب السياسية الذين بلغ عددهم ( 4.344) وكيل حزبٍ سياسي".

وأوضحت أنه "، فيما يخص تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين التي انطلقت في 9 كانون الثاني/يناير 2021، فقد بلغ عدد المرشحين الأفراد (211) من ضمنهم: الأقليات (4) إيزيديين و(4) كرد فيليين و(5) من الصابئة المندائيين و(4) من التحالفات السياسية و(27) مرشحًا من الأحزاب السياسية".

وأكدت المفوضية أنه "انسجامًا مع عمليات التحديث والتسجيل والتوزيع، أصدر مجلس المفوضين قرارًا بدوام السادة أعضاء مجلس المفوضين خلال أيام الحظر الكلي والعطل الرسمية في المكاتب الانتخابية ببغداد والمحافظات في محل سكناهم؛ للاشراف ولمتابعة العمل والوقوف على المعوقات التي قد تواجه هذه المكاتب ومعالجتها".

وذكر البيان أنه "من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك، يستمر عمل المفوضية في التنسيق مع شركاء العملية الانتخابية الذي ينعكس إيجابًا على مصلحة الناخبين من خلال ضمان نزاهة سير العملية الديمقراطية، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والدوائر الساندة من خلال توقيع عدد من مذكرات التعاون والإسناد الانتخابي".

وعلى صعيد متصل "تستمر اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بزيارة مكاتب المحافظات الانتخابية وعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة خطط تحفظ أمن مفاصل العملية الانتخابية برمتها وسلامة الناخبين".

قالت المفوضية إن موعد الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لا يمكن تغييره

وختم البيان التذكير بقرار "مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22 آذار/مارس 2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021)"، مؤكدًا على إن "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية، بسبب عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية".

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