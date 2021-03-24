رئيس اتحاد الجودو يطعن قرار ابعاده عن انتخابات الاولمبية

2021/03/24 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..قدم رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي، طعناً بقرار ابعاده عن انتخابات اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية.

وقال الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية العراقية، استبعدتني انا مع 6 مرشحين اخرين من الانتخابات”.

واوضح ان “العادي لا يتطابق مع قانون اللجنة الاولمبية المرقم 29 لسنة 2019، لان رئاستي للاتحاد معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للجودو”.

وتابع بالقول “في حال عدم قبول الطعن المقدم من قبلي، سأضطر للجوء الى محكمة المنازعات الرياضية الدولية”.

جدير بالذكر ان الجمعية العامة للجنة الأولمبية ستنعقد غداً الخميس، وعلى مدار يومين، لانتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.



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