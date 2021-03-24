رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير الأمريكي في العراق

2021/03/24 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان صباح اليوم

الأربعاء الموافق 24 /3 /2021 سفير الولايات

المتحدة الأمريكية في العراق السيد

ماثيو تولر،

وبحسب موقع مجلس القضاء الاعلى تابعت

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