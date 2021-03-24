صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق

2021/03/24 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الأربعاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ

بابل السابق على خلفيَّة التلاعب بمحضر

توزيع أَرَاضٍ، فيما أشارت إلى ضبطها

مُحاسباً مُتلبّساً بالاختلاس في ديوان

المحافظة.

وذكرت د

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