مجلس القضاء الأعلى يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا

2021/03/24 | 13:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا وقال مجلس القضاء في بيان، إن “القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود”.وأوضح البيان، أنه “تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، وسيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري […]

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