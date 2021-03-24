الاتصالات النيابية تكشف عن مساعي لولادة شركة وطنية لـ”النقال”

2021/03/24 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشفت عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب اقبال اللهيبي، الاربعاء، عن مساعي لولادة شركة وطنية للهواتف النقالة في العراق.وقالت اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وضع شركات الهواتف النقالة في العراق لايلبي الطموح في ظل كثرة الشكاوي وارتفاع تعرفة الاتصالات بالاضافة الى عدم تسديد الديون التي بذمتها لخزينة الدولة وهذا مؤشر سلبي يجب الانتباه له خاصة وان الشركات تربح اموال طائلة من السوق العراقي”.واضافت اللهيبي،ان “هناك مساعي جادة لولادة شركة وطنية للهواتف النقالة تكون منافسة للشركات الموجودة حاليا من ناحية السعي لتحسين الخدمة وخفض كلفة الاتصالات بالإضافة الى الارتقاء بخدمات الانترنيت وفق اطار يلبي الطموح ويكون بذات الفعالية في دول مجاورة”.واشار الى ان” الاتصالات في كل بلدان العالم مصدر اساسي لتمويل الخزينة باعتباره الاكثر نشاطا قياسا ببقية القطاعات الاخرى لافتا الى ضرورة الدفع بان يكون للاتصالات دور في دعم خزينة العراق من خلال ايرادات كبيرة”.ويعاني ملف الاتصالات في العراق من اشكاليات كبيرة ابرزها ارتفاع الكلفة وسوء الخدمات”.



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