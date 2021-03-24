الأمن الروسي يعتقل تلميذ كان يخطط لهجوم على زملائه

2021/03/24 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على تلميذ في مدرسة ثانوية بمدينة سوتشي، كان يخطط لشن هجوم على زملائه في الفصل.وضبط الأمن الفدرالي متفجرات محلية الصنع ومكونات لصنع العبوات الناسفة في منزل التلميذ.وقال مركز الاتصالات العامة التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: “نتيجة لإجراءات عمليات تفتيش مباغتة، تم اعتقال تلميذ في إحدى المدارس الثانوية.و كان قد نشر على شبكة التواصل الاجتماعية “فكونتاكتي”، معلومات حول نيته صنع متفجرات ومهاجمة زملائه في الفصل”.انتهى 25

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