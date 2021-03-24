الحمامي ينتقد الاستعراض “المسلح” للعشائر في البصرة

2021/03/24 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب كاظم فنجان السلطات الأمنية العراقية بعد أن نقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تفيد باستعراض قوات عشائرية في البصرة.

الحمامي وفي تصريح للتغيير قال إن هذا وضع يشير إلى غياب الامن ويبث الرعب في صفوف مواطني المدينة الأغنى في العالم والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي.

وكانت مقاطع مصورة قد نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استعراض مسلح لإحدى العشائر في البصرة بعد أن سجلت المحافظة يوم أمس نزاعا عنيفا بين عشيرتي الحمادنة والبوعفرة في منطقة خمسة ميل مركز المدينة.

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