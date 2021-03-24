وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري يباشر عقد لقاءاته في العاصمة عمان

2021/03/24 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل العاصمة الأردنية عمّان مساء أمس الثلاثاء، وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن الوفد، رئيس المجلس وزير التخطيط خالد بتّال، والمنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إلى جانب وزراء الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، نازنين محمد وسو، والنقل ناصر بندر، والصناعة والمعادن منهل عزيز، والكهرباء ماجد عبد الإمارة، والزراعة محمد كريم.

واكد البيان ان الوفد يباشر عقد لقاءاته الثنائية والثلاثية مع الجانبين الأردني والمصري اعتباراً من صباح اليوم، لبحث مذكرات التفاهم المبرمة بين الأطراف الثلاث، ومناقشة سبل وآليات تفعيلها.

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